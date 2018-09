O homem já tinha passagem pela polícia por lesão corporal e homicídio Reprodução/TV Globo

A polícia prendeu um jovem de 22 anos suspeito de sequestrar a ex-namorada e a filha dela, de apenas três meses. O homem não aceitava o fim do relacionamento e prendeu a jovem de 19 anos e a bebê dentro da casa dele, em Goiás, durante dois dias. Elas só conseguiram escapar após a vítima conseguir mandar uma mensagem por celular para a mãe.

A Polícia Civil informou que o homem foi até a casa da ex-namorada e a chamou para uma conversa. O suspeito ameaçou a jovem e a levou junto a criança para sua casa. “A mãe conseguiu, durante as conversas com a filha, pegar a localização da casa. Com isso em mãos, assim que essas notícias chegaram para gente na delegacia, a Patrulha Maria da Penha foi até o local e encontraram a vítima, o bebê e o autor”, contou a delegada Jaqueline Camargo em entrevista ao portal G1.

A mãe da jovem relatou que o homem já havia feito ameaças de morte. “[Disse] Que ia matar ela nos meus pés, que ia soltar uma bomba na minha casa, que ia destruir minha família porque ele gostava da minha filha e que ela não ia ficar com ninguém. Se não ficasse com ele, não ficava com ninguém”, disse a mulher, que não quis ser identificada. O homem foi autuado por sequestro, cárcere privado, resistência à prisão e ameaça. Ele já tinha passagem pela polícia por lesão corporal e homicídio.