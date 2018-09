Os lençóis, paredes e azulejos do quarto ficaram cobertos de sangue após o ataque The Sun/ Reprodução

Um turista britânica de 35 anos foi fortemente espancada por um homem após se recusar a fazer sexo. Segundo o tablóide britânico The Sun, Emma Higginson sofreu uma fratura no crânio, no olho e no nariz depois de ser atacada em seu hotel.

Os lençóis, paredes e azulejos do quarto ficaram cobertos de sangue após o ataque. Ainda de acordo com o The Sun, a polícia prendeu o vendedor de carros britânico Declan Marshall, de 27 anos, por ser suspeito do espancamento.

Em entrevista ao tablóide, a vítima concordou em ter a identidade revelada e disse que queria que todos vissem o que o homem fez com ela. “Minha mãe e minha irmã mal podiam me reconhecer. Estou com muita dor", contou. Ela está internada em um hospital local.

O ataque aconteceu em Icmeler, balneário no Mar Egeu que fica a quase 800km de Istambul. Emma estava em uma boate da região quando conheceu Marshall. Ele havia dito que não tinha como voltar para casa, então a vítima e seus amigos o convidaram para dormir no sofá do hotel.

“Eu fui para o meu quarto e dormi, mas alguns minutos depois ele estava na minha cama tentando fazer sexo comigo. Eu disse que não estava interessada", contou. "Eu me lembro dele dizendo que eu não tinha respeito, mas eu disse que tinha um namorado. Ele então me bateu duas vezes e eu apaguei. Quando acordei eu estava na sacada e havia sangue por toda parte", disse Emma.

Câmeras de segurança da boate foram usadas para identificar o homem. Ele foi preso pela polícia turca em um hotel próximo. Marshall deve se apresentar a um juiz ainda nesta semana. Em entrevista ao The Sun, o advogado do acusado afirmou que "sentia muito pelos ferimentos" e que o cliente "estava muito bêbado e não consegue se lembrar muito além de empurrá-la muito levemente".