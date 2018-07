Um vídeo chocante retrata a que pontou chegou a violência no Estado do Rio de Janeiro. Durante um arrastão realizado às 6h da manhã desta sexta-feira (13), no bairro Cachambi, Zona Norte do Rio, ladrões roubaram mochilas de alunos que estavam em uma van escolar. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos fizeram outras vítimas nas redondezas.

Um vídeo divulgado pela página Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), que mapeia os tiroteios no Estado, mostra o momento do crime. Nas imagens é possível ver os bandidos correndo pela rua em direção à van e a outros carros próximos na altura do número 24 da Rua Cirne Maia. Um dos bandidos aponta a arma para o motorista da van e, em seguida, pega algumas das mochilas.

Logo depois, um deles volta para dividir o peso do material escolar das crianças com o comparsa. O autor do vídeo teve foi roubado e teve dinheiro, celular, cartões e documentos levados. A 23ª Delegacia de Polícia investiga se os responsáveis pelo roubo à van escolar também fizeram outros dois assaltos na manhã desta sexta. Buscas foram feitas na região, mas não houve prisões relacionadas ao crime.

Confira o vídeo:

Embed: