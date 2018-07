Um funcionário de uma lavanderia morreu na noite de quinta-feira (12) após passar mal e cair dentro de uma cisterna. O caso aconteceu no bairro Areal, em Toritama, no Agreste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando Cícero Antônio da Silva, 36 anos, teria ido desentupir um cano na cisterna.

Durante o trabalho, ele passou mal e caiu dentro do buraco, que estava com produtos químicos. Ele tinha 8 anos de experiência no serviço. No momento do acidente, a vítima estava trabalhando sem equipamentos de proteção adequados. O corpo de Cícero foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.