Um caso inusitado chocou os moradores da ilha de Muna, na Indonésia. O corpo de uma mulher que estava desaparecida foi encontrado intacto dentro de uma píton. Wa Tiba estava cuidando da horta de sua casa quando sumiu.

Moradores do local perceberam que a píton de 7 metros de comprimento estava maior que o normal. Segundo o "Guardian", perto do animal, eles acharam um par de sandálias e um facão.

Os moradores abriram o estômago da cobra e, lá dentro, encontraram o corpo de Wa Tiba. Ela estava com a roupa que usava no dia do desaparecimento. Pítons de mais de seis metros de comprimento são comuns em regiões de mata na Indonésia, mas são raros os casos de cobras que devoram humanos.