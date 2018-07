O caixote foi encontrado na casa dos pais das crianças Divulgação/Polícia Militar

Depois de denúncias anônimas, a Polícia Militar, junto ao Conselho Tutelar, encontraram irmãos gêmeos de três anos e 10 meses presos dentro de um caixote de madeira trancado com um cadeado. O caso aconteceu, na última quarta-feira (11), em uma residência no distrito de Aparecidinha, zona rural de Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar do Estado, a situação se configurava em maus-tratos infantil.

De acordo com o capitão Sonimarcos Zucolotto, em entrevista à Gazeta Online, os policiais chegaram à casa por volta das 17h30, quando o pai da criança, que trabalha na roça, já teria retornado. Houve resistência para a entrada. Os responsáveis pelos menores, por sua vez, alegaram que esta era a única forma que encontraram por não terem com quem deixar as crianças, enquanto a mãe realizada os trabalhos domésticos e o genitor estava na roça.

Ainda de acordo com o policial, em conversa com os gêmeos, as crianças disseram não ter raiva dos pais e que não houveram outras situações de maus-tratos. Mesmo assim, não foram encontrados sinais de agressões físicas.

O casal seguiu para à Delegacia Regional de Aracruz, foram ouvidos e liberados. Segundo a PM, as crianças foram levadas ao Conselho Tutelar. O caso foi comunicado ao Ministério Público e Juizado da Infância e da Juventude, para o recolhimento dos menores para um abrigo municipal. A ocorrência segue sob investigação na Delegacia de Santa Teresa; e caberá a justiça a decisão da guarda.