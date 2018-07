Um levantamento estatístico realizado pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) aponta que 87% dos provedores de internet no Grande Recife utilizam clandestinamente os postes da distribuidora. O mapeamento foi realizado em nove municípios e está direcionando as ações de ordenamento dos cabos de telefonia e telecomunicações.

A operação identificou mais de 400 empresas que instalaram redes em postes à revelia da distribuidora. O Recife concentra o maior número de provedores irregulares. Na capital pernambucana foram catalogados 117 prestadores de serviço de internet, dos quais 19 possuem contrato de compartilhamento de uso dos postes. Segundo a Celpe, em Jaboatão dos Guararapes, 94% das empresas que prestam o serviço não têm contrato com a concessionária de energia.

Além do Recife e Jaboatão, a concessionária vistoriou redes nas cidades de Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. Ao identificar cabos instalados clandestinamente, a concessionária realiza a imediata remoção, com a finalidade de garantir a segurança da população e assegurar o suprimento de energia elétrica. No caso das operadoras que possuem contrato de compartilhamento dos postes, a companhia notifica as empresas para que regularizem a situação.