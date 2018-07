Uma jovem ficou ferida na testa após levar uma pedrada durante um assalto a ônibus na noite de segunda-feira (2) na Avenida Sul, no bairro da Cabanga, área central do Recife. O crime aconteceu por volta das 19h no coletivo que fazia a linha IMIP/Tancredo Neves. Um grupo armado com pedras e madeiras abordou os passageiros e o motorista.

A auxiliar administrativa Camila Neves, 25 anos, seguia em direção ao Terminal Integrado Tancredo Neves, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, quando foi atingida pela pedrada. Segundo ela, o ônibus estava parado no sinal que dá acesso ao bairro de Afogados e foi abordado por um grupo.

"Enquanto o sinal estava fechado, eles [os bandidos] saíram de um terreno onde fica a linha férrea. De imediato, um já rendeu o motorista, enquanto outros, com pedaços de madeira e pedras, depredavam e aterrorizavam o lado dos passageiros", relatou em entrevista ao LeiaJa.com.

Os vidros do ônibus foram quebrados pelos bandidos. Assustados, os passageiros se jogaram no chão para não serem atingidos pelos estilhaços. O ônibus estava cheio no momento do assalto. Mesmo assim, os bandidos conseguiram levar pertences das pessoas. "Os assaltos são constantes na Avenida Sul. Praticamente todo dia eu presencio algum, já é rotina", afirmou Camila.

"Eu espero muito que alguma providência seja tomada antes que haja uma vítima fatal", completou.

Procurada pelo LeiaJa.com, a Polícia Militar informou que "a Avenida Sul é contemplada com bloqueios diários da Operação Transporte Seguro". Disse, ainda, que a segurança do local será pauta na reunião ordinária semanal da Força Tarefa Coletivo que deve acontecer nesta quinta-feira (5) "para que seja traçado um incremento da segurança da área, além de definida uma estratégia que leve à localização e à prisão de seus responsáveis". A nota diz, também, que o comando do Batalhão tomou conhecimento da ocorrência e que está ampliando a abrangência do patrulhamento na região.