Uma cadela de um ano e meio chamada Mel teve a sua vida salva e saiu ilesa graças à ação de um vizinho que conseguiu amortecer sua queda da varanda do apartamento onde ela mora, que fica no 9º andar de um prédio localizado no bairro Jardim Nova Aliança, Zona Sul de Ribeirão Preto (SP).

Ela passou pela grade da varanda e ficou presa do lado de fora do parapeito, de onde terminou despencando, quando sua dona estava fora de casa, trabalhando. João Augusto, que mora em um prédio vizinho, escutou os latidos do animal, viu a situação e, desesperado, pediu que o zelador do edifício o deixasse entrar para tentar ajudar.

“Pedi uma toalha ou lençol para ajudar de alguma forma, mas não deu tempo. Em seguida, ela caiu do 9º andar. Eu sabia que não daria para segurá-la, mas tinha a consciência que eu poderia amortecer a queda”, disse ele ao portal G1.

Ao cair, Mel bateu no peito, no braço e nas pernas de João Augusto e saiu correndo, sem ferimentos, em seguida. Ela pesa 5 kg e, em uma queda livre de 30 metros, atinge uma velocidade de 50 km/h e um impacto de 200 quilos ao atingir o homem que correu para salvá-la. Felizmente, João também não se feriu, apesar de ter ficado tonto e caído no chão por alguns segundos após o impacto.

LeiaJá também

--> Cachorro aprende a fazer reanimação cardiorrespiratória

--> Polícia resgata mais de cem cães de canil clandestino