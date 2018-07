Na época do acidente, o PM assumiu a culpa e disse que estava no volante Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

A Secretaria de Defesa Social (SDS) publicou a exclusão do cabo Aldênio Marcos Falcão Cordeiro da Polícia Militar (PM). Aldênio se envolveu em um caso bem emblemático em 2009: o atropelamento e consequente morte de Rhaximyni Santos da Luz, de 2 anos e 5 meses.

A criança voltava da escola com a tia, Marlene dos Santos, 46 anos à época, na Rua vale do Cariri, UR-05, no Ibura, Zona Sul do Recife. Tanto a criança quanto a tia foram atingidas por um carro que tinham como ocupantes o policial militar e o seu filho de 15 anos.

O cabo da PM assumiu a culpa do acidente, mas as testemunhas alegaram que o adolescente estava ao volante. Consta também no texto da SDS que Aldênio entregou o veículo ao filho, que perdeu o controle da direção.

Rhaximyni chegou a ser internada no Hospital da Restauração (HR), no centro do Recife, mas, após três paradas cardíacas, faleceu. A tia sobreviveu. O caso rendeu manifestações e a família temia que, pelo fato do acusado ser um policial, a história acabaria sem punição para os envolvidos.

Na esfera criminal, Aldênio foi condenado a três anos, seis meses e 20 dias de detenção e proibição de dirigir pelo mesmo prazo. A família da vítima fatal decidiu pela doação de órgãos. O fígado de Rhaximyni seguiu para uma garota de Maceió, que estava em situação extremamente grave, com atrezia das vias biliares. Um adolescente de Caruaru recebeu os rins.