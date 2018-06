O memorando foi assinado na manhã desta sexta-feira (29) Irandir Souza/PCR

A Prefeitura do Recife firmou uma parceria com a cidade de Medellín, capital da Colômbia, com o objetivo de estreitar relações para o desenvolvimento das políticas de prevenção ao uso abusivo de drogas e a proteção social para incluir e acolher os usuários. O memorando foi assinado nesta sexta-feira (29).

O secretário-executivo de Políticas sobre Drogas do Recife, André Sena, explicou que o memorando é o início de uma agenda de cooperação técnica entre as duas cidades. “Pontuamos, no memorando, o que temos de similar, os nossos fundamentos. A partir daqui, vamos elaborar estratégias, eventos em comum, visitas técnicas e trocas de tecnologia social. Isso é algo muito significativo para as duas cidades porque estamos trocando saberes para beneficiar a população dos dois países”, explicou Sena.

A troca de experiências entre as cidades será o ponto principal. "A problemática das drogas é mundial, mas enxergamos muitas semelhanças com o Recife quanto às políticas propostas”, afirmou o gerente geral da secretaria de inclusão social de Medellín, Cesar Hernández. Ainda nesta sexta, foi lançada uma das medidas pensadas para atender os usuários de drogas no Recife: o Farol Social.

Com foco na inserção social dos egressos e na promoção dos direitos garantidos pela Constituição Federal, o projeto tem como premissa a autonomia do indivíduo e contará com o apoio de voluntários da sociedade civil. Os voluntários da sociedade civil envolvidos no Farol Social terão como objetivo o apoio aos egressos para o fortalecimento e reestruturação dos seus vínculos sociais e familiares. Quem desejar se voluntariar para ser um Amigo Social ou um Amigo Fraternal por um ano pode ligar para o telefone 3355.8210.