Câmeras de segurança flagraram o momento da agressão Reprodução

Um homem que assaltou um posto de combustível no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, agrediu um gato após a ação. Nas imagens, filmadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, mostram o suspeito chutando o animal, que é arremessado e cai longe.

O homem roubou mercadorias e, no momento da agressão, estava com uma sacola nas mãos. De acordo com o programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, o gerente do estabelecimento levou o animal para o veterinário, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o responsável pelo roubo e pela agressão é Matheus Almeida Teixeira, de 22 anos. Ele foi preso e levado para o 30º Distrito Policial.