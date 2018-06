A venda da água foi uma pegadinha Reprodução/Instagram(hotdogwater_official)

Um item inesperado está fazendo sucesso em um festival em Vancouver, no Canadá: água de cachorro-quente. Vendida em garrafas a US$ 38 - cerca de R$ 167-, a procura tem sido grande pelo produto durante o Car Free Day Festival.

A água foi apresentada como milagrosa: ajuda a perder peso, melhora as funções cerebrais e age como um rejuvenescedor, segundo os vendedores do produto. "Ao balancear o estado dos organismos multicelulares do seu corpo, a Hot Dog Water ajuda a alcançar maior capacidade de defesa biológica, de modo que você consiga combater infecções e doenças", anunciavam os promotores da água.

De acordo com o Global News, a iniciativa era uma pegadinha para mostrar que, diante a febre do consumismo, as pessoas acabam comprando os produtos mais absurdos.