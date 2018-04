Gilson Rosado da Silva está preso na Cadeia Pública de Lajedo Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24), pelos crimes de homicídio e fraude processual (por ter tentado enganar a polícia), um homem acusado de matar a própria mulher em Jucati, no Agreste de Pernambuco. O inquérito seria encaminhado à Justiça como suicídio, mas a Delegacia de Jucati retomou as investigações e conseguiu comprovar a participação de Gilson Rosado da Silva, de 27 anos.

O corpo de Tatiane Alexandre da Silva, 20, foi encontrado no dia 17 de agosto de 2016 com uma corda enrolada no pescoço e amarrada no telhado da residência do casal. Antes da revisão do caso, Gilson negava a autoria do homicídio.

Em função do avançado estado de decomposição do corpo de Tatiane, que foi encontrado três dias após o crime, o laudo e os exames realizados na época foram considerados inconclusivos. Novas perícias do Instituto de Criminalística (IC), entretanto, encontrou novos elementos que indiciavam o envolvimento de Gilson.

“Também refizemos alguns depoimentos e descobrimos que houve uma briga do casal no dia do crime. Ele era muito ciumento. Depois que apontamos todas as inconsistências do primeiro interrogatório dele, ele acabou confessando”, afirma o delegado de Jucati, Cláudio Neto.

De acordo com a Polícia Civil, após confessar o crime, Gilson relatou aos policiais que, após uma discussão do casal, ele atingiu a companheira com socos no rosto e ela acabou desmaiando. Em seguida, ele foi até o quintal da residência e pegou uma corda de nylon que estava no varal. Ele apertou o pescoço de Tatiane com a corda até perceber que ela estava sem vida e suspendeu o corpo dela no telhado para simular o suicídio. Gilson está preson na Cadeia Pública de Lajedo.