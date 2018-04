Jacaré flagrado no terminal Rodrigo Aquino/Cortesia

Usuários de ônibus tomaram um baita susto na manhã desta segunda-feira (23) no Terminal de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). Um jacaré apareceu na área de estacionamentos de ônibus do terminal, que está bastante alagado.

Provavelmente carregado pela chuva, o réptil aparenta ser filhote, com aproximadamente um metro de comprimento. O animal atraiu alguns passageiros curiosos, que fizeram registros à distância.

Um funcionário da estação chegou a se aproximar do jacaré com um pedaço de pau, confirmando que o bicho estava vivo. “O jacaré estava bem quietinho, mas quando um carro passou próximo, ele mordeu o pneu. O problema é que para ele retornar para o mangue teria que atravessar a rua”, explicou Rodrigo Aquino, que é motorista de aplicativo e havia levado a esposa de carro até o terminal.

Ainda segundo Aquino, o jacaré estava em uma área em que os ônibus ficam estacionados, havendo o risco de ser atropelado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o jacaré para a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma). Conforme o Grande Recife Consórcio de Transporte, a ocorrência não causou transtornos.

