Chuvas devem continuar ao longo da segunda-feira e na próxima terça-feira (24) Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

Entre a manhã do domingo (22) e a manhã desta segunda-feira (23), choveu 120 milímetros no Recife, o equivalente ao previsto para 11 dias de abril segundo a média histórica do mês. A Prefeitura do Recife registrou pessoas feridas apenas em um acidente de trânsito.

A Defesa Civil contabilizou 60 chamados para vistorias e colocação de lonas plásticas. Houve três deslizamentos de barreiras, um desabamento de muro e o desabamento de uma casa duplex no bairro de Areias. Todas as ocorrências não tiveram vítimas, apenas danos materiais. Duas famílias receberam assistência e foram removidas para a casa de parentes.

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) foi acionada para quatro ocorrências de queda parcial ou total de árvores nos bairros de Santo Amaro, Sítio dos Pintos e Boa Viagem. Cerca de 150 funcionários da Emlurb trabalham na drenagem da cidade.

Já a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) registrou cinco acidentes de trânsito no período, sendo um deles com pessoas feridas e nenhuma vítima fatal. Os números estão dentro da média para o horário. Das 18h do domingo até as 10h30 desta segunda, 22 semáforos apresentaram problemas, dos quais 11 foram normalizados. Recife conta com 641 semáforos, sendo 451 com nobreaks, que permitem o funcionamento de cerca de 4h ao equipamento em caso de falta de energia.

A Defesa Civil do Recife pode ser acionada 24 horas pelo telefone 0800 081 3400. A central da Emlurb funciona no número 156.