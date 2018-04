Policial havia acabado de sair do trabalho Reprodução/Facebook

Bandidos cercaram e espacaram um subtentente da Polícia Militar do Espírito Santo na noite essa sexta-feira (20) na capital Vitória. A vítima afirmou que estava indo para casa quando foi cercado por seis homems, armados com pedaços de madeira e barras de ferro. Os criminosos roubaram a moto e a arma do PM.

Segundo o site Tribuna Online, o PM foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no Forte de São João, em Vitória. Ele apresentava lesões na cabeça e em outras partes do corpo. Um parente da vítima disse que ele permanece internado e o estado de saúde é considerado estável.

A moto da vítima foi encontrada horas depois, porém, a pistola do subtenente não foi recuperada. Nenhum suspeito do crime foi preso por enquanto.