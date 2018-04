Sana Cheema teria sido degolada pela própria família durante uma viagem para sua cidade de origem Reprodução

Uma paquistanesa de 25 anos residente em Brescia, no norte da Itália, foi assassinada em seu país, supostamente pelo pai e pelo irmão, porque queria se casar com um rapaz italiano.

Segundo o diário "Giornale di Brescia", Sana Cheema teria sido degolada pela própria família durante uma viagem para sua cidade de origem, Gujrat, no Paquistão setentrional. Ela vivia em Brescia desde criança e tinha cidadania italiana. Ainda de acordo com o jornal, os dois supostos autores do homicídio foram presos pela polícia paquistanesa.

"Pobre garota, degolada pelo pai e pelo irmão porque queria simplesmente ser livre. Quanta tristeza, quanta raiva. A Itália não pode dar nenhum espaço para quem traz essa 'cultura'", afirmou o líder ultranacionalista Matteo Salvini, possível futuro primeiro-ministro do país.

