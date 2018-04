O "rei das drogas", como é conhecido, foi extraditado pelo México em janeiro de 2017 para uma prisão de segurança máxima em Nova York WikimediaCommons

O advogado de defesa do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán anunciou que a saúde mental do mexicano está se "deteriorando" e que ele pode não estar em condições de enfrentar seu julgamento nos Estados Unidos, no dia 5 de setembro.

O "rei das drogas", como é conhecido, foi extraditado pelo México em janeiro de 2017 para uma prisão de segurança máxima em Nova York. Guzmán é acusado por mais de 15 crimes, entre eles tráfico de drogas, uso ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

"Percebemos que seu estado mental se deteriorou, não apenas sua memória, mas a maneira como ele entende as coisas. Ele não é o mesmo homem que era quando eu o conheci", declarou o advogado de "El Chapo", Eduardo Balarezo.

Ele ainda comentou que espera que seu cliente seja submetido a uma avaliação psicológica. A ideia é determinar se "El Chapo" tem ou não condições de enfrentar o julgamento. Desde que foi extraditado, o mexicano está impedido de se comunicar com sua esposa, Emma Coronel.

"Minha preocupação é a saúde dele, porque sei que ele está em péssimo estado psicológico. Ele se sente mal, pelo que os advogados estão me dizendo. Me preocupa como ele vai começar o julgamento se não estiver com uma boa saúde", disse ela.

Nascido em 1954, "El Chapo" é considerado pelas autoridades como um dos traficantes de drogas mais poderosos do mundo. Ele chefiava o cartel de Sinaloa.

