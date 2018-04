Fazenda ocupada fica em Araçatuba Divulgação/MST

Na manhã desta terça-feira (17), cerca de 300 integrantes do MST ocuparam a fazenda Santa Cecília, localizada em Araçatuba, São Paulo, de propriedade de Oscar Maroni, um dos maiores empresários de prostituição do país, do da casa noturna Bahamas, em São Paulo.

Esta é quarta ocupação do movimento na área do empresário, famoso por agenciar casas de prostituição de luxo como o Bahamas Club, onde Maroni foi filmado expondo o corpo de muitas profissionais do sexo perante centenas de homens em uma festa na última sexta-feira (6). Na ocasião, haviam fotos do juiz Sérgio Moro e da presidente do STF Carmém Lúcia penduradas na parede.

A fazenda possui aproximadamente 1.700 hectares e já esteve envolvida em processos trabalhistas que a puseram leilão em 2016. O MST quer que a área seja destinada para a Reforma Agrária e, posteriormente, para a construção de um assentamento onde as famílias possam morar e produzir alimentos.

Segundo MST, a ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária que além de rememorar os 22 anos de impunidade do Massacre de Eldorado dos Carajás, também denuncia a paralisação da Reforma Agrária, "a arbitrariedade da prisão de Lula e a agilidade nas investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes".

Com informações do MST.org.br