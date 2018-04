Tragédia aconteceu no ponto montanhoso de Kangra Reprodução/Twitter

Pelo menos 30 pessoas, entre elas 27 crianças, morreram nesta segunda-feira (9), em uma região montanhosa da Índia, após um ônibus escolar ter despencado em um barranco.

O acidente aconteceu em um ponto montanhoso de Kangra, que se localiza na região de Himachal Pradesh.

De acordo com as autoridades, o ônibus possui 42 lugares e, até o momento, ao menos 27 crianças morreram no acidente. Além delas, o motorista e outras duas professoras também estão entre as vítimas fatais.

"Estou profundamente angustiado com a perda de vidas devido a um acidente de ônibus em Kangra, Himachal Pradesh. Minhas orações e solidariedade com aqueles que perderam seus entes próximos e queridos no acidente", lamentou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O último grande acidente na Índia foi no início de março, quando um ônibus caiu de uma ponte em Gujarat, no oeste do país, deixando 25 pessoas mortas e outras 19 feridas.

Da Ansa