Embraer 195, da Azul Linhas Aéreas Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

A Singapore Airlines foi eleita a melhor companhia aérea do mundo nesta segunda-feira (9). O levantamento foi feito pelo Tripadvisor, com base nas avaliações dos viajantes coletadas entre fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018. Enquanto a Ásia detém o maior número de vencedores no ranking, o Brasil possui um único representante - a Azul Linhas Aéreas, que ocupou o 9º lugar.

Entre as 10 maiores do mundo, as empresas asiáticas dominaram o ranking com quatro companhias aéreas na lista (Singapore Airlines, Japan Airlines, EVA Air e Korean Air). Líder do ranking, a Singapore Airlines foi elogiada principalmente por seu serviço de bordo e tripulação, garantindo a classificação como a detentora da melhor primeira classe e melhor classe econômica.

A única companhia aérea do Brasil a marcar presença na lista foi a Azul Linhas Aéreas, com muitos revisores elogiando seus jatos Embraer que oferecem assentos duplos, em vez de triplos, e seu serviço de bordo. Os EUA também tiveram um único representante, a Southwest Airlines.

A Air New Zealand ficou em segundo lugar, empurrando a Emirates - vencedora do ano passado - para a terceira posição. Muitas companhias aéreas bem conhecidas, como a British Airways, Virgin Atlantic e American Airlines, não figuraram entre as 10 melhores.

As vencedoras foram determinadas usando um algoritmo que levou em consideração a quantidade e a qualidade das avaliações e classificações de companhias aéreas enviadas por viajantes em todo o mundo, durante um período de 12 meses nos voos do TripAdvisor.

Confira o ranking completo:

10. Korean Air, Coreia do Sul

9. Azul, Brasil

8. Qatar Airways

7. Jet2, Reino Unido

6. Southwest Airlines, EUA

5. EVA Air, Taiwan

4. Japan Airlines, Japão

3. Emirates, Emirádos Árabes

2. Air New Zealand, Nova Zelândia

1. Singapore Airlines