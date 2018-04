Inaugurado nesta quarta-feira (4), o segundo trecho do Eixo Cicloviário Camilo Simões está gerando crítica por parte dos cicloativistas. Apesar de considerarem a iniciativa boa e a entrega da ciclovia como algo importante, eles apontam que o projeto não foi feito priorizando os ciclistas.

“A Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco solicitou sugestões da gente e nós entregamos um dossiê técnico com várias sugestões para a ciclovia, mas nada foi acatado”, explica o coordenador de comunicação da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife (Ameciclo), Roderick Jordão.

Ainda de acordo com Jordão, o projeto inicial foi mudado e, por conta disso, os ciclistas precisam pedalar por mais tempo para chegar até Olinda. “Inicialmente, o projeto era que a ciclovia viesse pela Avenida Cruz Cabugá e seguisse pela Avenida Olinda, até chegar a Praça do Carmo. Mas eles [a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco] mudaram e o ciclista acaba tendo que pedalar cerca de 1,5 quilômetro a mais por conta disso”, detalha Roderick.

Além dos problemas estruturais, os ciclistas precisam lidar, também, com o desrespeito por parte dos motoristas. Em imagens recebidas pelo LeiaJá.com, é possível ver um caminhão da Prefeitura de Olinda - possivelmente recolhendo lixo- e um carro estacionados em um trecho da Eixo Cicloviário Camilo Simões, na altura da Avenida Pan Nordestina. As fotos foram feitas na manhã desta quarta-feira (4), primeiro dia oficial de funcionamento do ciclovia.

Na visão dos cicloativistas, esse tipo de atutide demonstra que a prioridade do projeto é os carros. “Não existe prioridade, o discurso é o mesmo ‘vamos priorizar os ciclistas, os pedestres’, mas isso não acontece. Em uma parte da ciclovia temos que dividir o espaço com pedestres, e tem lojas, tem carros estacionados. Além disso, os ciclistas precisam cruzar semáforos, atravessar ruas. A gente acaba ficando em zonas de conflito”, desabafou Roderick Jordão.

Com 2,9 quilômetros de extensão, a segunda etapa da ciclovia liga os bairros de Santo Amaro, no Recife, até o Varadouro, em Olinda. O primeiro trecho do Eixo Cicloviário foi inaugurado em abril de 2017, com 5,1 quilômetros de extensão, ligando o Marco Zero, no Bairro do Recife, à Fábrica Tacaruna.

"É preciso que essas ciclovias sejam criadas para estimular os ciclistas e não para desestimular. A partir do momento que você coloca diversas dificuldades no percurso que o ciclista vai fazer, as pessoas vão desistir de usar a bicicleta e vão escolher o carro, e isso não pode acontecer. É preciso priorizar pedestres, ciclistas e o transporte público”, concluiu Roderick.

Além do segundo trecho do Eixo Cicloviário Camilo Simões, foram entregues nesta quarta-feira (4) as novas estações do sistema compartilhado de bicicletas públicas Bike PE. Com a inauguração, a cidade agora conta com sete pontos de retirada e devolução de bicicletas.

Procurada pelo LeiaJa.com, a Prefeitura de Olinda informou que o caminhão estava estacionado na ciclovia porque "precisou retirar do local o lixo que foi descartado irregularmente na área do eixo cicloviário". A Prefeitura informou, também, que as fiscalizações na área devem ser feitas pelo Governo do Estado. Ainda de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos de Olinda, serão feitas ações de conscientização junto aos comerciantes que margeiam a ciclovia com o objetivo de assegurar o livre trânsito dos ciclistas. O LeiaJa.com também entrou em contato com a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco e aguarda retorno.