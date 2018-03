Ahmad Taher, estudante de veterinária de 24 anos, brinca com gatos em 28 de março de 2018 HAIDAR MOHAMMED ALI

Lentamente, Bella se acomoda nos braços de Mehdi Fadel, de 23 anos, encontrando seu dono depois de uma curta estadia na última novidade em Basra, no sul do Iraque: um hotel para gatos. Fadel, um estudante, descobriu através do Facebook o "4Cats Pet Hotel", um espaço criado por um estudante de veterinária em cima de uma clínica veterinária desta cidade costeira.

"Gostei da ideia porque com a minha família viajamos com frequência e sempre é um problema encontrar um lugar para deixar nosso gato", conta à AFP, acariciando o felino. Além de um refúgio, conheceu o apaixonado por gatos Ahmed Taher, um estudante de veterinária de 24 anos que teve a ideia deste hotel um pouco particular.

Durante a estadia de Bella, Mehdi diz que recebeu "fotos regulares". O 4Cats Pet Hotel, com duas grandes salas, propõe estadias com preços adaptados ao seu público segundo Taher. Atualmente tem três hóspedes.

"Em nossa sociedade, poucas pessoas podem dedicar muito dinheiro a essas questões", diz ele, explicando que cobra "entre 5.000 e 7.000 dinares por dia", dependendo de quanto tempo a estadia durar, entre quatro e seis dólares.