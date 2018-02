Em Goiás, cerca de 10 mil litros de sangue bovino caiu no Rio Vermelho, que corta o município. O responsável por esse "derramamento de sangue" foi um caminhão que tombou e derrubou toda a carga no rio. O acidente aconteceu por volta das 4h da madrugada da sexta-feira (23). O sangue seria usado para a fabricação de ração animal.

Em informações passadas para a TV Anhanguera, o Corpo de Bombeiros informou que o caminhão saiu da pista e acabou tombando, deixando o motorista gravemente ferido - sendo socorrido e levado para um hospital municipal.

Ainda conforme explicitado pelos agentes, o sangue de boi não contaminou o rio, já que é biodegradável, não é tóxico e nem poluente. No entanto, não há certeza de quando irá normalizar a situação do Rio Vermelho - que só tinha essa cor no nome, até o incidente. A corporação está trabalhando na área e a Polícia Civil investigará o caso.