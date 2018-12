A conversa entre os dois ainda estaria em estágio inicial, mas seria parte a estratégia do inglês que busca investir pesado na franquia que adquiriu em 2014 Reprodução/Facebook/@Beckham

Buscando possíveis jogadores para a temporada de estreia na Major League Soccer (MLS), o astro David Beckham estaria conversando com Neymar para que o brasileiro integre o elenco do Inter Miami FC a partir de 2020. A conversa entre os dois ainda estaria em estágio inicial, mas seria parte a estratégia do inglês que busca investir pesado na franquia que adquiriu em 2014, após alguns anos como jogador na liga americana.

Segundo o jornal USA Today, a contratação do atacante brasileiro "não parece mais absurda" devido a uma regra criada pela chegada do próprio inglês ainda como jogador à MLS. Apelidada de "Beckham Hule" (Regra Beckham), a política de contratações trouxe grandes astros como Thierry Henry (Nova York Red Bulls), Kaká (Orlando City SC), Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), além de David Villa e Andrea Pirlo (New York City FC). O mais recente jogador a chegar aos Estados Unidos foi o inglês Wayne Rooney, que atuou pelo D.C. United nesta temporada.

Em novembro passado, o próprio site da Major League especulou que o campeão mundial pela França Antoine Griezmann - atualmente no Atlético de Madrid - também estaria nos planos do Inter Miami, mas sem definir data para que a negociação acontecesse.

Vale ressaltar que a maioria dos grandes astros contratados para a MLS já chegaram aos Estados Unidos no fim de suas carreiras. Muitos acreditam que os jogadores buscam os contratos milionários para fazerem um último "pé de meia".