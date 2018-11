A cidade egípcia Sharm el-Sheikh ganhou uma estátua em homenagem ao atacante Mohamed Salah. A escultura, no entanto, chamou a atenção na internet pelos seus traços um tanto quanto diferentes do jogador. Os internautas chegaram a comparar a obra com o busto de Cristiano Ronaldo, que também foi alvo de brincadeiras na web.

Os internautas também compararam a escultura a personagens do cinema como Dobby, de 'Harry Potter' e o ladrão do filme 'Esqueceram de Mim'. Confira alguns dos posts:

