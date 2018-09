JOSEP LAGO/AFP

O hat-trick de Lionel Messi trouxe mais do que apenas a vitória do Barcelona contra o PSV, por 4x0, no primeiro jogo dos dois clubes na Champions. O jogador argentino foi eleito o melhor jogador da semana, nesta sexta-feira (21), pela Liga dos Campeões da UEFA, graças a sua atuação no jogo.

A escolha foi realizada através de voto popular no próprio site da competição, onde os internautas tiveram que decidir quem levaria a melhor entre Paul Pogba (Manchester United), James Milner (Liverpool), Nabil Fekir (Lyon) e o próprio Messi.

Outro jogador que venceu uma disputa foi o também argentino Mauro Icardi. O atacante da Inter de Milão foi eleito o autor do gol mais bonito da rodada, também através de voto popular.

O golaço de Icardi, contra o Tottenham, ajudou o clube italiano a vencer os ingleses por 2x1, em casa e de virada. A disputa de gol mais bonito contava ainda com os gols de Dembelé (Barcelona), Mariano (Real Madrid), Renato Sanches (Bayern de Munique).

Por Thiago Herminio