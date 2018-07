Inglaterra é uma das seleções que estão na disputa Yuri CORTEZ / AFP

Começa nesta terça-feira (10) a disputa por uma vaga na final da Copa do Mundo da Rússia 2018. O primeiro confronto é entre França e Bélgica, às 15h (horário de Brasília), em São Petesburgo. Nesta quarta-feira (11), será a vez de Croácia e Inglaterra, também no mesmo horário, no Estádio de Luhzniki.

Além dos times serem europeus, todos os quatro venceram equipes sul-americanas. A Croácia passou pela Argentina; a Inglaterra venceu a Colômbia; a Bélgica derrotou o Brasil, e a França conseguiu superar o Peru, a Argentina e o Uruguai. Esta será a quinta vez em que a Copa do Mundo será composta por apenas semifinalistas europeus.

Copa do Mundo de 1934:

Itália x Áustria e Tchecoslováquia x Alemanha disputaram uma vaga na final. A Itália e a Tchecoslováquia foram as finalistas e a Seleção Italiana garantiu a taça.

Copa do Mundo de 1966:

Foi a vez de Inglaterra x Portugal e Alemanha x União Soviética brigarem por uma vaga na final do Mundial. No último jogo, a Seleção Inglesa derrotou a Alemanha e garantiu o título de campeã daquele ano.

Copa do Mundo de 1982:

Itália x Polônia e França x Alemanha se enfrentaram nas semifinais do Mundial. Na final, a Seleção Italiana derrotou a Alemanha e garantiu a taça da Copa do Mundo.

Copa do Mundo de 2006:

Foi a última vez em que apenas times europeus foram às semis. França x Portugal e Alemanha x Itália foram os confrontos daquele ano. Na final, a partida entre Itália e França foi para os pênaltis, e a Seleção Italiana garantiu mais uma vez a taça do Mundial.