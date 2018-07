Postagem de prefeito causou polêmica reprodução/internet

Após a vitória da seleção de seu país sobre a brasileira pelas quartas de final da Copa do Mundo, na última sexta (7) o prefeito de Bruxelas, capital da Belga, causou polêmica no Twitter ao postar foto de uma montagem da estátua "Manneken Pis", que significa “garoto urinando”, sobre foto do jogador Neymar caído. A escultura é uma das obras de arte mais conhecidas da Bélgica, mas sua utilização na postagem de Phillippe Close foi criticada por torcedores brasileiros e belgas.

"Não havia outras maneiras melhores de comemorar do que compartilhar insultos ao oponente?! É uma vergonha para o prefeito da capital", reclamou um belga. Uma brasileira respondeu: “Só quer atenção ele, porém estou muito ocupada observando minhas 5 taças”. Até o momento da publicação desta matéria a publicação já contava com dois mil retweets e quatro mil curtidas.

A seleção belga enfrentará a França pelas semifinais da competição às 15 horas da próxima terça (10). Quem vencer disputará o troféu no domingo (15) seguinte.