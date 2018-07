Segundo Claudinei, o elenco do Sport têm mostrado muita intensidade Rafael Bandeira/LeiaJá Imagens/Arquivo

A Copa do Mundo está chegando ao fim e a 'folga' do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro também. O Leão volta a campo no dia 18, contra o Ceará, no Castelão. Mas a pausa foi vista com bons olhos pelo treinador rubro-negro. Para Claudinei Oliveira, o tempo foi bastante proveitoso para o treinamento do Leão.

"O trabalho tem sido muito proveitoso. Estamos alternando entre manter os atletas concentrados no CT e liberados. Isso faz com que o grupo se conheça ainda mais. Na primeira semana, privilegiamos mais a parte física, e a segunda foi meio a meio. Na próxima semana deve ser 75% com bola", disse Claudinei.

"A gente gosta sempre de estar competindo, sentimos saudade do contato com o torcedor. Mas temos que valorizar o tempo que estamos tendo para treinar e trabalhar coisas que não conseguimos normalmente, com a sequência dos jogos", completou.

Já de olho no retorno do Brasileirão, Claudinei Oliveira preferiu não falar sobre resultados. Em contra partida, prometeu duas coisas. "Eles (elenco) têm mostrado muita intensidade. A gente tem que buscar mais do que a gente fez. Empenho e organização a gente pode prometer e tenho certeza que vão acontecer".

LeiaJá também

--> As marcas de Claudinei Oliveira no Sport