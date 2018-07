Buffon encerrou sua passagem de 17 anos pela Juventus Олег Дубина/WikimediaCommons

O ex-goleiro da Juventus Gianluigi Buffon deve ser apresentado pelo Paris Saint-Germain na próxima segunda-feira (9), de acordo com o jornal francês "Le Parisien".

O diário diz que o arqueiro de 40 anos estará presente no estádio Parc des Princes ao lado do presidente do PSG, Nasser al Khelaifi, para assinar um contrato de uma temporada, com opção de mais uma.

A data da apresentação também não seria casual: o próximo dia 9 de julho será o aniversário de 12 anos do último título mundial da Itália, que venceu a França na final da Copa de 2006 nos pênaltis, com participação decisiva de Buffon naquela campanha.

Recentemente, o goleiro, que encerrou sua passagem de 17 anos pela Juventus, disse que ainda sente vontade de "se colocar à prova" e de se "emocionar".

Da Ansa