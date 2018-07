Neymar marcou o primeiro gol do Brasil na vitória por 2 x 0 sobre o México Lucas Figueiredo/CBF

Depois da vitória por 2 x 0 do Brasil sobre o México, na última segunda-feira (2), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Neymar foi eleito o melhor jogador em campo em uma enquete realizada pela Fifa. O camisa 10 marcou o gol que abriu o placar para a Seleção Brasileira e ainda deu assistência para o segundo, marcado por Firmino.

Em entrevista à CBF, no final da partida, o atacante declarou que ser um dos principais jogadores do Mundial não é prioridade para ele. "Não quero que seja a Copa do Neymar, quero que seja a Copa do Brasil. O coletivo vem à frente do individual. Vim de meses sofridos por conta da lesão. Eu batalhei bastante para chegar aqui, uma demosntração de superação, de força de vontade, desejo de representar meu país, de ajudar meus companheiros", disse.

