Treinador aparecendo cruzando guerra da série Game of Thrones Reprodução/Facebook

Após levar o Brasil às quartas de final da Copa do Mundo, apresentando bom futebol durante o segundo tempo do jogo contra o México, o técnico Tite caiu nas graças da torcida, literalmente. Diversos internautas estão postando uma montagem de origem desconhecida, que utiliza a imagem do treinador durante a corrida de comemoração em direção aos jogadores com diversos fundos, a exemplo de cenas do filme O Senhor dos Anéis e da esteira de uma academia de musculação.

Uma das postagens com o vídeo, publicada nesta terça-feira (3) pelo usuário Lucas Santos, já foi compartilhada três mil vezes e conta com 82 mil visualizações. “Dessa vez ele não caiu”, comentou Frank Souza. Em outros comentários, internautas estão chamando o treinador de “Titebappé”, em referência à velocidade do atacante francês Kylian Mbappé.

