A frase só foi retirada 40 minutos antes da partida começar Reprodução/Twitter

Uma cena inusitada chamou a atenção dos torcedores que chegaram cedo ao Estádio do Café para acompanhar o jogo entre Lodrina x Sampaio Corrêa, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no último domingo (1). No placar eletrônico, em cima dos escudos dos times, foi colocada a frase: 'Palmeiras não tem Mundial".

Em uma nota divulgada no Facebook, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), orgão municipal responsável pelo estádio e pelo equipamento, o local foi invadido por hackers. A frase ficou exposta até 40 minutos antes da partida começar. Fernando Madureira, presidente da FEL, afirmou que lamentava bastante o ocorrido.

Confira nota na íntegra:

Como presidente da FEL - Fundação de Esportes de Londrina comunico que fomos vítimas de hackers que invadiram o sistema do computador que controla o funcionamento do placar eletrônico do Estádio do Café. Além da exibição da frase "Palmeiras não tem Mundial" diversos documentos que estavam salvos na máquina foram deletados.

Esclarecemos ainda que o local que dá acesso aos controles do equipamento é escoltado por duas viaturas da Polícia Militar, como mostrado na foto abaixo, portanto a possibilidade de uma pessoa não autorizada ter acessado pessoalmente está descartada.

Como representantes do esporte em nossa cidade, respeitamos todas as entidades esportivas e não concordamos com qualquer manifestação que expresse desrespeito a clubes ou atletas. Lamentamos profundamente o ocorrido e trabalharemos para evitar que tal situação se repita.