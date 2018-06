Na última quinta-feira (28), o endereço do atacante Mohamed Salah em sua terra natal vazou na internet e centenas de torcedores não perderam tempo e foram até a casa do craque. Foi necessário chamar a polícia para conter o alvoroço que foi causado e para evitar uma possível invasão.

De acordo com o diário As, a polícia cercou a casa de Salah com faixas de isolamento. Contudo, o craque egípcio ainda saiu de sua residência, tirou fotos e concendeu autógrafos para os torcedores. Depois de ser eliminado com o Egito da Copa do Mundo, o atleta passará uns dias na sua casa antes de se reapresentar ao Liverpool.

Confira fotos: