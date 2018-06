Guardado pediu que o VAR e o árbitro 'fiquem de olho no camisa 10 do Brasil' YURI CORTEZ / AFP

Em uma entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (29), em Moscou, o volante e capitão do México Andrés Guardado falou sobre o estilo de jogo de Neymar e declarou que o camisa 10 da Seleção Brasileira gosta de exagerar nas faltas que sofre durante as partidas.

"Todos conhecemos o Neymar. Creio que não me corresponde julgar a ele. Só os árbitros e a Fifa. Com o VAR, tem que ver seu estilo de jogo. E o árbitro saber dirigir. Sabemos que ele gosta de exagerar nas faltas e se atirar muito. Repito, é seu estilo de jogo", disse.

México e Brasil vão se enfrentar na próxima segunda-feira (2), às 11h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe mexicana nunca venceu a Seleção Brasileira no Mundial. Guardado também falou sobre o tabu. "Também nunca tínhamos vencido a Alemanha em um Mundial. Vamos nos agarrar a isso. Viemos fazer história. Tudo isso, no fim, é estatística. E estatística não joga".