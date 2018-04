Daniel salvou o Sport do rebaixamento por duas vezes Chico Peixoto/LeiaJáImagens/Arquivo

Enquanto o ambiente do Sport se mostra conturbado pelos problemas financeiros do clube e principalmente pelas fortes declarações do treinador Nelsinho Baptista, a postura de Daniel Paulista é amena. Cauteloso, o ex-volante comentou seu desligamento da função de auxiliar-técnico do Sport, em entrevista ao LeiaJá na tarde desta quinta-feira (26).

Daniel foi demitido do cargo logo após a polêmica saída do técnico Nelsinho Baptista. Segundo ele, não houve justificativa por parte da diretoria. “Não houve argumento, simplesmente fui comunicado que tinha que sair. Agora é vida que segue para os dois”, explicou Daniel Paulista.

Sobre as fortes declarações de Nelsinho, Daniel Paulista preferiu não expor uma opinião. “Não vou entrar neste mérito. Nelsinho é um grande profissional. É lógico que o clube passa por um momento complicado. Torço agora que as coisas se acertem. Logo estaremos empregados em novas oportunidades”, disse Daniel.

Em 2016 e no ano passado, Daniel Paulista assumiu o Sport com sério risco de rebaixamento. Os números desfavoráveis colocavam o clube pernambucano como sério candidato a cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, no entanto, nos dois anos, Daniel salvou o Leão, mas foi trocado do comando do time por treinadores mais “experientes”. De acordo com ele, as trocas não podem ser consideradas injustas.

“Procuro não ver por esse lado. O clube é profissional e ele tem o total direito de optar pelos profissionais que devem trabalhar na sua empresa. Lógico que fico chateado, porque estava desenvolvendo um bom trabalho. Agora é dar prosseguimento a nossa carreira individual”, comentou Daniel Paulista.

Ao analisar sua época como treinador do Sport, Daniel acredita que teve um bom desempenho. “Meu trabalho foi muito produtivo, muito satisfatório. Foi um trabalho árduo, muito difícil de acontecer, momentos complicados nas ocasiões. Trato como duas conquistas. Quando muitas pessoas não acreditavam, nós conseguimos reverter esses quadros”, argumentou. A análise é parecida quando ele se refere à função de auxiliar-técnico. “Desempenhei meu papel de auxiliar da melhor maneira possível, procurando ajudar todos os treinadores que passaram. Tenho um relacionamento de respeito com todos eles”, completou.

Campeão da Copa do Brasil como jogador do Sport em 2008, Daniel, que carrega o status de ídolo para a torcida, não descarta um retorno ao Leão. “Não guardo mágoa de ninguém, só tenho a gradecer ao clube, porque sempre me tratou com muito carinho. Sou muito jovem, estou iniciando uma nova trajetória na minha vida. Futuramente, quem sabe (retorno ao Sport)? Estou saindo e deixando as portas abertas”, declarou o ex-volante.

Daniel Paulista agora pensa em seguir carreira como treinador. Revelou também que, no ano passado, foi convidado para treinar alguns clubes, entre eles o Náutico, mas negou tudo por estar empregado pelo Sport na época. Por fim, ainda em entrevista ao LeiaJá, ele agradeceu o carinho da torcida rubro-negra. “Fico feliz por ter esse reconhecimento com o torcedor. Acabo recebendo esse carinho nas ruas. O torcedor do Sport sabe que é muito importante para a equipe e com certeza o Sport é muito forte quando tem a torcida ao seu lado”, concluiu.

