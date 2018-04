A camisa foi anunciada com o preço de R$ 45, personalizada, e R$ 40, o modelo simples Divulgação

Depois da repercussão em torno da criação da camisa versão "alternativa" da seleção brasileira, em que as cores da oficias do canarinho são substituídas por vermelho e o símbolo oficial da patrocinadora do time, dão lugar à foice e martelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) notificou judicialmente a design Luisa Cardoso, uma das criadoras do modelo.

Segundo a entidade, a logomarca da CBD utilizada pertence também à CBF. O documento solicita o encerramento da comercialização e produção da camisa que remetia ao comunismo. Além de retirar o material já postado em redes sociais, notificação cobra também o comprometimento a não produzir outros produtos utilizando os brasões de propriedade da confederação.

De forma amigável, a designer se comprometeu e não produzir mais camisas com o uso dos brasões. "Respondi dizendo que não era minha intenção e que eu sabia dessa questão de uso de marca, por conta disso não tinha produzido as camisetas e estava esperando o contato deles, que eventualmente ia acontecer", disse Luísa em entrevista ao site Na Vitrine, que ainda promete a produção de uma nova camiseta com desenho autoral.

A ideia surgiu no último final de semana, em clima de brincadeira, no Twitter, após a notícia que mostrava um grupo de manifestante limpando a fachada do prédio da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, que foi seguida do seguinte comentário: “Por favor alguém cria uma camiseta da CBF vermelha? Não quero usar a amarela na Copa”, pediu uma internauta.

