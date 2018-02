Ronaldinho posa com a camisa do Papão Reprodução/Facebook

Na noite dessa segunda-feira (19), o Paysandu anunciou em suas redes sociais um acerto com Ronaldinho Gaúcho para 2018. Com a legenda "Olha a alegria do Ronaldinho Gaúcho aceitando o convite pra jogar no Maior da Amazônia", o Papão compartilhou as fotos do jogador com a camisa do seu mais novo clube. O anúncio, no entanto, não passa de uma brincadeira.

Na verdade, a contratação de Ronaldinho Gaúcho é para reforçar a área comercial do clube paraense. O ex-jogador é sócio de um empresa de bebida energética e participou de um evento da marca que é uma das patrocinadoras do uniforme do Papão.

Ronaldinho chegou a posar para a foto segurando a camisa do Paysandu. Vale lembrar que o ex-atleta anunciou sua aposentadoria no começo deste ano.

Confira a publicação do Paysandu: