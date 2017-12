Divulgação

Muito comum no período do final do ano, as corridas de rua – a exemplo da tradicional Corrida de São Silvestre – caíram no gosto da população e passaram a integrar não só o mês de dezembro, como todos os meses do calendário. O LeiaJá preparou uma lista com as corridas que prometem agitar 2018 em todo o Brasil. Vai competir? Então, programe-se.

Janeiro

Olinda Run 21KM

Domingo (07/01) | 6h

Praça do Jacaré, Olinda – PE.

R$ 80

As inscrições deverão ser realizadas no site do Corre 10

Para mais informações acesse o site do evento

Desafio do Monte

Domingo (14/01) | 6h

Ladeira do Monte dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes – PE.

R$ 30

Para mais informações: (81) 9 9711-2340

Corrinhada Viva com Esperança 5K

Domingo (14/01) | 6h40

Prefeitura Municipal de Camaragibe, Camaragibe – PE.

Para participar os interessados deverão doar 1kg de alimento não perecível e a quantia de R$ 2

As inscrições deverão ser feitas no local do evento, das 5h30 às 6h10 no dia da corrida

Para mais informações: (81) 9 9989-8274

Circuito Night Run – Etapa Manaus

Sábado (20/01) | 19h

Ponta Negra, Manaus – AM.

Os valores variam entre R$ 70 e R$ 90

As inscrições deverão ser realizadas no site do Corre 10

Para mais informações acesse o site do evento

Circuito Night Run – Etapa Juquehy

Sábado (27/01) | 19h

Praia Juquehy, São Paulo – SP.

Os valores variam entre R$ 70 e R$ 90

As inscrições deverão ser realizadas no site do Corre 10

Para mais informações acesse o site do evento

I CICORRE 5K/10K

Domingo (28/01) | 7h30

Praia de Boa Viagem, Recife – PE.

R$ 35 + 1kg de alimento não perecível (exceto sal)

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

Para mais informações acesse o site do evento

Fevereiro

II CICORRE 4,5K/9K

Domingo (18/02) | 7h30

Torre Malakoff, Recife – PE.

R$ 35 + 1kg de alimento não perecível (exceto sal)

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

Para mais informações acesse o site do evento

Março

Circuito Night Run – Etapa Fortaleza

Sábado (10/03) | 19h

Praia de Iracema, Fortaleza – CE.

Os valores variam entre R$ 70 e R$ 90

As inscrições deverão ser realizadas no site do Corre 10

Para mais informações acesse o site do evento

VIII Maratona das Praias

Domingo (11/03) | 4h

Parque da Jaqueira, Recife – PE.

Os preços variam entre R$ 90 e R$ 100

As inscrições deverão ser realizadas no site do Corre 10

Para mais informações: (81) 9 8861-1604

15ª Corrida das Pontes 5,6K/10K

Domingo (25/03) | 7h

Rua José Bonifácio (Estacionamento do Carrefour), Recife – PE.

Os preços variam entre R$ 70 e R$ 89

As inscrições deverão ser realizadas no site do Corre 10

Para mais informações acesse o site do evento

Abril

Circuito das Estações – Etapa Outono 3K/5K/10K

Domingo (15/04) |7h

Forte do Brum, Recife – PE.

Os preços variam entre R$ 94,99 e R$ 194,99

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

Para mais informações acesse o site do evento

Odisseia Trail Run 5K/10K/21K

Domingo (22/04) | 6h

Polo Cultural de Serra Negra, Serra Negra – PE.

Os preços variam entre R$ 70 e R$ 145

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

Para mais informações acesse o site do evento

The Strongs – 1ª Etapa

Domingo (29/01) | 9h

Meta Ambiental Eventos, Igarassu – PE.

Os preços variam entre R$ 100 a R$220

As inscrições deverão ser realizadas no site do Ticket Agora

Maio

Montain Do Fernando de Noronha 8K/21K

Sábado (26/05) | 8h

Praia do Porto de Santo Antônio, Fernando de Noronha – PE.

Os preços variam entre R$ 360 e R$ 498

As inscrições deverão ser realizadas no site do Ticket Agora

Para mais informações: (48) 3343-7011

Night Run – Etapa Nitro 5K/10K

Sábado (26/05) | 18H

Forte do Brum, Recife – PE.

Os preços variam entre R$ 75,99 e R$ 194,99

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

Julho

Circuito das Estações – Etapa Inverno 5K/10K

Domingo (15/07) | 7h

Forte do Brum, Recife – PE.

Os preços variam entre R$ 89,90 e R$ 194, 90

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

Setembro

Circuito das Estações – Etapa Primavera 5K/10K

Domingo (16/08) | 7h

Forte do Brum, Recife – PE.

Os preços variam entre R$ 89,90 e R$ 194, 90

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

Novembro

Circuito das Estações – Etapa Verão 5K/10K

Domingo (11/11) | 7h

Forte do Brum, Recife – PE.

Os preços variam entre R$ 89,90 e R$ 194, 90

As inscrições deverão ser realizadas no site do evento

