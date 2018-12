O ator Duda Nagle está com o seu lado 'paizão' aflorado com a chegada da pequena Zoe, que nasceu na última quinta-feira (29), fruto do relacionamento com Sabrina Sato. Aproveitando cada momento com a filha, Duda usou o Instagram para recriar uma cena clássica do cinema.

No vídeo, Duda Nagle relembrou um trecho do filme "O Rei Leão", erguendo a herdeira como forma de batismo. "Deus salve a rainha", escreveu, ao compartilhar o registro com os seguidores da rede social. A atriz Isis Valverde, que recentemente deu à luz ao pequeno Rael, foi uma das famosas que se derreteu com as imagens.

