Eduardo Sterblitch nu no palco do programa Amor & Sexo Reprodução/GShow

O tema do último Amor & Sexo, exibido na terça-feira, dia 13, foi nudez! E para isso, Eduardo Sterblitch e José Loreto colocaram o corpinho para jogo. O comediante apareceu completamente nu para fazer uma performance de Pelados Em Santos, música do grupo Mamonas Assassinas. Depois, ele ainda posou como modelo vivo para Mariana Santos e Dudu Bertholini, que fizeram retratos bem legais do momento. Uma comédia, né?

José Loreto surpreendeu e entrou numa cabine de fotos para fazer um nude. O ator deixou todo mundo impactado com o clique e ainda recebeu muitos elogios por sua, digamos, habilidade em realizar a fotografia. Bem ousado, não acha?

Por fim, os jurados ainda revelaram se já mandaram nudes para alguém. Confira as respostas:

- Gente, eu já mandei nudes, bastante, é muito gostoso mandar. Mas, assim, hoje em dia eu mando menos porque eu tenho medo que vaze. As pessoas não sabem lidar ainda com a nudez alheia, confessou Mariana Santos.

- Eu, como a maioria das pessoas, já mandei nude. Mas eu confesso que eu sou bastante restritivo em relação aos nudes. Sempre mando os nudes sem a parte do rosto, e sem partes do corpo que identifiquem quem você é, porque hoje em dia como a gente tem muito porn revenge, como tem gente que faz muito mal uso da internet, é melhor a gente se preservar, assumiu Dudu Bertholini.

- Eu nunca mandei nude. Sempre quis fazer nude, mas nunca fiz, entregou Edu Sterblitch.