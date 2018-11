Pikachu surge bem falante no longa live-action Reprodução/Twitter

A Warner Bros. Pictures divulgou, nesta segunda (12), o trailer oficial do filme 'Pokémon: Detetive Pikachu'. O longa chega às telonas apenas em maio de 2019, mas a prévia da produção já causou 'histeria' entre os fãs e o título do live-action ganhou um lugar nos Trending Topics do Twitter.

Inspirado no jogo para Nintendo DS3, que leva o mesmo nome, o filme traz um Pikachu obstinado igual ao da animação, porém, muito mais falante. Ele vai conversar muito com Tim, um rapaz que está a procura do pai, enquanto os demais personagens do filme apenas entenderão o já conhecido "Pika, Pika", do pokémon.

O ator Ryan Reynolds foi o escalado para dar voz ao Pikachu. O elenco conta ainda com Justice Smith, Bill Nighy, Ken Watabe e Kathryn Newton.

