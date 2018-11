Personagem de Du Moscovis aparecerá na novela após o capítulo 30 Reprodução/Instagram @eduardomoscovisrj

Os telespectadores conhecerão nesta segunda-feira (12) os mistérios envolvendo a novela "O Sétimo Guardião". Escrita por Aguinaldo Silva, a trama será ambientada na cidade fictícia de Serro Azul. Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso terão papéis de protagonistas, mas outros personagens serão fundamentais na história de Aguinaldo.

O gato León, que sempre é visto nos comerciais do folhetim, na verdade, é o ator Eduardo Moscovis. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Uol, Moscovis irá aparecer na novela em estado físico depois do capítulo 30.

Repetindo a parceria que teve com Aguinaldo Silva em "Senhora do Destino", o ator está a todo vapor para a preparação do seu personagem. Na pele do felino, o desencanto de León será marcado por efeito especial nos moldes de cinema.

