Os artistas Ally cZar, Angélica Costa, Augusto Almeida, Loraine Oliveira, Oluyiá França, Rúbia Rosa e Vitor Genuino Vivian Karini

A exposição “Filhos Fabulando”, realizada pelo coletivo Fios Híbridos com o objetivo de falar sobre o consumismo no universo da moda e sugerir uma relação sustentável com as roupas, será aberta a partir desta quinta-feira (8) até o dia 20 de novembro no museu Murilo La Greca, de forma gratuita e aberta ao público.

Os artistas Ally cZar, Angélica Costa, Augusto Almeida, Loraine Oliveira, Oluyiá França, Rúbia Rosa e Vitor Genuino usaram roupas de seus acervos pessoais, como camisas e vestidos que tinham um sentido especial e afetivo para criar as intervenções artísticas que compõem a mostra.

“Nos propusemos a fazer parangolés, inspirados pelo trabalho de Hélio Oiticica. Por que parangolés? Queremos convidar o público a vestir o que produzimos. Com este gesto, as pessoas deixam de ser meras espectadoras. Elas compartilham a autoria, e esta ação também é política”, diz um texto assinado por eles.

Além de observar as obras, o público também poderá ver os artistas usando as roupas em um vídeo que será exibido em looping durante toda a exposição e também será permitido que os visitantes vistam as peças. Haverá ainda uma oficina de fotocolagem com intervenções de bordado com 16 vagas no próximo sábado (10), das 15h às 18h. Para participar, é necessário se inscrever enviando um e-mail com o assunto "Inscrição para oficina de Fotocolagem”, informando o nome completo e o RG para o endereço educativommlg@gmail.com e dispor de linha, tesoura, agulha, revistas e jornais.

Serviço

Exposição Filhos Fabulando

Quinta (8) a 20 de novembro | Terça a sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h | Sábados 15h às 18h

Museu Murillo La Greca (Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim)

Gratuito

LeiaJá também

--> Exposição reúne trabalhos de alunos do Curro Velho

--> Shopping do Recife recebe exposição de objetos antigos