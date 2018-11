Haverá contação de histórias, cineminha e recreação a partir das 15h Divulgação/Assessoria de Imprensa

No próximo domingo (11), a casa de festas Vila Alecrim, localizada no bairro de Boa Viagem, promoverá o “Dia do Brincar”, evento voltado para o público infantil e inspirado na série de animação “Além da Lenda”, com contação de histórias, cineminha e recreação a partir das 15h. Assim como o desenho, o objetivo do evento é resgatar brincadeiras antigas e personagens tradicionais do folclore, como Comadre Fulozinha, Cuca e Curupira.

Os ingressos podem ser adquiridos no local do evento, que fica na Rua Faustino Porto, 537, na loja Bitsy do Shopping Center Recife e no estande do Ticket Folia do Shopping RioMar pelo valor de R$ 60, que dá direito à entrada de uma criança acompanhada de um adulto e um livro Além da Lenda. O preço para um adulto sozinho é R$ 20 e o ingresso para cada criança extra custa R$ 40.

Serviço

Dia do Brincar - Além da Lenda

Domingo (11) | 15h

Vila Alecrim (Rua Faustino Porto, nº 537, Boa Viagem)

R$ 20 a R$ 60

