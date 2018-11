Os pernambucanos ficaram por dentro da rixa envolvendo as cantoras Michelle Melo e Eliza Mell em outubro, durante a participação das Amigas do Brega no programa "Tarde Legal", do apresentador Marcos Silva. Na atração, Marcos liberou um vídeo em que Michelle fala da confusão com Eliza e, ao final das imagens, ela explicou sua versão, provocando a ex-vocalista da banda Metade com a frase "Gogó, tem gogó, querida?".

Depois do imbróglio viralizar nas redes sociais, Michelle Melo resolveu transformar a situação embaraçosa em deboche. Através de uma publicação no Instagram, a loira compartilhou com os seguidores uma foto que traz a frase de Eliza Mell estampada em uma camiseta. "Gogó tem Gogó, kerida?", retrucou.

Os fãs classificaram Michelle como a 'rainha do afronte'. "Mi, tu és afrontosa", comentou um dos seguidores. "O que vale ter gogó e não ser lembrada e nem querida? Te amo", escreveu um internauta, alfinetando a declaração de Eliza Mell no programa.

Confira a postagem: