A nostalgia é nítida quando filmes são reprisados na programação da TV aberta, onde os telespectadores elogiam repetidamente a preferência pelos clássicos. Na década de 1980, o vídeo cassete era um dos recursos de quem queria ver inúmeras vezes as superproduções de Hollywood, sem contar na disputa que havia nas locadoras de vídeo para assistir os títulos preferidos em casa.

Com os serviços de streaming dominando em todo o mundo, curtir os sucessos que sempre marcaram presença na "Sessão da Tarde" ficou prático. Completando 30 anos de lançamento, o LeiaJa.com relembra cinco filmes eternizados por personagens cativantes e histórias fantasiosas, podendo ser relembrados a qualquer hora e em diversos lugares.

Os Fantasmas se Divertem

Tim Burton foi o responsável pelo sucesso protagonizado Geena Davis, Alec Baldwin, Michael Keaton e Winona Ryder. Intitulado como uma comédia de outro mundo, "Beetlejuice" conquistou adultos e crianças. As mortes de Barbara (Geena) e Adam (Alec) desencadearam muitas aventuras com o hilário fantasma interpretado por Keaton. Com orçamento de 15 milhões de dólares, o filme de 1988 arrecadou o dobro do valor investido. O lucro foi de 73 milhões de dólares.

Duro de Matar

Na pele do justiceiro John McClane, o ator Bruce Willis levou explosões e brigas às telas do cinema. Na história, John, um detetive de Nova York, vai até Los Angeles para visitar a esposa. O encontro marcado pela saudade é alterado por meio de um assalto no prédio onde Bonnie trabalha. O policial deixa o romantismo de lado e decide "trabalhar" durante o assalto liderado por terroristas. O lucro da bilheteria de "Duro de Matar" foi de 140 milhões de dólares.

Quero ser grande

Um 'clássico' da Sessão da Tarde, o filme usa um recurso presente em vários longas: uma criança que tem o desejo de virar adulto logo realizado. Apesar de pueril, 'Quero ser grande' lançou o ator Tom Hanks ao estrelato. Foi interpretando Josh Baskin que o hoje consagrado astro de Hollywood recebeu sua primeira indicação ao Oscar.

Elvira: a Rainha das Trevas

A sensualidade de Elvira, por meio dos seios fartos, marcou a história do cinema pela baixa bilheteria. Vivendo uma bruxa, Elvira choca uma pacata cidade de Massachusetts ao se vestir com o seu clássico vestido longo, preto e decotado. Morando na mansão herdada pela tia Morgana, Elvira terá que fazer das tripas coração para que o seu livro de bruxaria não vá parar nas mãos do tio Vincent. O longa protagonizado por Cassandra Peterson arrecadou apenas 5,5 milhões de dólares.

Brinquedo Assassino

No período do Halloween, o clássico filme de terror é exibido na TV a cabo. O terror "Boneco Assassino" impediu muita gente de dormir com tranquilidade. Atingido por um tiro no coração, um serial killer utiliza dos seus conhecimentos em magia negra para viver novamente, mas de forma diferente. Beirando a morte em uma loja de brinquedos, o homem tem o seu espírito transferido para o boneco Chucky. Após ser dado como opção de presente ao pequeno Andy, Chucky fará de tudo, incluindo matar sem piedade, para viver no corpo do garoto. O longa assombroso arrecadou em 1988 mais de 44 milhões de dólares.

