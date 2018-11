Mc Loma decidiu romper o contrato com a Start Music em setembro Pedro Oliveira/LeiaJáImagens/Arquivo

A aparição meteórica de MC Loma no começo de 2018, através da música "Envolvimento", está dando dor de cabeça para a pernambucana. Ao lado das Gêmeas Lacração, a jovem de 16 anos recém-completados na última segunda-feira (29) poderá pagar um preço alto se quiser continuar no mundo artístico.

De acordo com o jornal Extra, Loma e as amigas Mariely e Mirella Santos terão que pagar R$ 3 milhões caso o contrato assinado em fevereiro com a Start Music seja rescindido. As meninas decidiram romper a parceria com o empresário em setembro, e alegaram que não vem recebendo o valor dos cachês.

Sem se apresentar desde julho, MC Loma reclama por não receber os R$ 15 mil estabelecidos pela empresa. Longe dos palcos, as três artistas pernambucanas interagem com os fãs apenas nas redes sociais, dando dicas de marcas em postagens patrociandas.

